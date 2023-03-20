شكرا لقرائتكم خبر عن نواب عن فتح اعتماد إضافى بالموازنة بـ165 مليار جنيه: مرحلة فارقة فى عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدى ملك، عضو مجلس النواب، إن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع أغلبية معارضة للتكاتف من أجل الوطن، متابعا: "البرلمان بغرفتيه أمام مسئولية حتمية فى هذه المرحلة الهامة من عمر الوطن، الجميع يدرك التحديات ونحن جزء لا يتجزأ من العالم، نمرر قرارات بقناعتنا، نساند وطن ولا نساند حكومة لكى نستطيع أن يعبر الوطن بر الأمان، وإذا لم نكن ندرك هذا لا نستحق أن نجلس فى هذه القاعة، وإذا لم نوافق على فتح اعتماد إضافي لن تستطيع الدولة الوفاء بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، بلغت جملته 165 مليار جنيه.

وفى ذات الصدد، قال النائب محمد الحسينى، عضو مجلس النواب:" سهل ننظر على الحكومة والدولة، ولكن نحن أمام مسؤولية كبيرة، أمام أزمة عالمية أثرت على الكل، معانا قيادات شغالة على الأرض لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وفتح الاعتماد الإضافي للوفاء بحزمة القرارات الأخيرة الصادرة لحماية الفئات البسيطة، يتم تنفيذ مشروعات قومية سيشهد التاريخ أننا نفذنا مشروعات قومية تأخرت لأكثر من 50 عاما، والجميع أمام مسئولية وطنية ولكن عايزين من الحكومة ان تكون بنفس كفاءة القيادة السياسية".

وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إن هناك تداعيات خارجية انعكست بقوة على الاقتصاد المصرى، وقبل حدوث الأزمات الخارجية كان هناك نمو في الاقتصاد المصري بالأرقام سواء من خلال عرض الموازنة والحسابات الختامية، ولكن الآن الوضع مختلف ، ونسب التضخم عالية جدا، ومن ثم استلزم هذا الأمر حزمة من القرارات وفتح اعتماد إضافى للوفاء بهذه الالتزامات".