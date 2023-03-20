شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. الرئيس السيسي وقرينته يشهدان احتفالية يوم المرأة المصرية والأم المثالية 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عرض فيلم تسجيلي عن تضحيات المرأة المصرية، ودور الدولة فى دعمها حيث تقدم الدولة العديد من المبادرات من أجل دعم المرأة المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا من الرئيس السيسي دائمًا على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.