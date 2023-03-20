حرب نووية بسبب مذكرة اعتقال بوتين

الشارقة - اميمة ياسر - حذر رئيس الوزراء الكمبودي، هون سن، من قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد يؤدي إلى مواجهة نووية.

وأضاف أن "مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن بوتين ستؤدي إلى تعقيد الجهود المبذولة لإيجاد حل سلمي في أوكرانيا، وخاصة أمام الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لموسكو، والذي من المتوقع أن يتوسط خلالها للسلام".

وأشار إلى أن 123 دولة تعترف حاليا بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، في حين أن بعض الدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة وروسيا والهند والصين لا تعترف بذلك، مشيرا إلى أن المحكمة لا تملك سلطة الاعتقال دون تعاون من الحكومات المعنية.

وأصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، يوم 17 مارس الجاري مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتعليقا على ذلك أكدت موسكو أن هذه المذكرة لا تملك أي أساس قانوني، ووصفتها بالقرار السخيف، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية باتت مجرد أداة في أيادي دول غربية تستخدمها لتصفية الحسابات.