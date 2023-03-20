إحالة 52 اقتراحا برغبة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة إلى الحكومة، 52 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب، بشأن رفع مستوى الخدمات بمحافظات مصر، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

وتتضمن الاقتراحات، تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة ثانوى عام بمنطقة خزان قناطر نجع حمادى التابع لجزيرة الدوم أو بمنطقة أرض الرى بنطاق مجلس قروى بخانس – محافظة قنا و إنشاء جناح للتعليم الأساسى بمدرسة الشيخ على - قرية بخانس – مركز أبو تشت - محافظة قنا.

كذلك توسعة المزلقان البحرى بجوار مسجد السلام – مركز فرشوط – محافظة قنا و رصف وتوسعة وإعادة تأهيل الطريق الذى يربط بين مدينة قفط جنوب محافظة قنا ومدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، وإدراج مستشفى نجع حمادى بمحافظة قنا فى الخطة الاستثمارية للمحافظة. وتجديد شبكات مياه الشرب بحجازه قبلى وبحرى والعليقات – مركز قوص – محافظة قناىو إنشاء كوبرى مشاه بين أرصفة محطة قطار شبين الكوم الجديدة – محافظة المنوفية

كما تتضمن اقتراحات برغبة لتطوير الخدمة الصحية مثل اقتراح بشأن إنشاء مستشفى عام تابع لهيئة الرعاية الصحية بشرق مدينة إسنا- محافظة الأقصر، واقتراح بشأن توفير جهاز فصل البلازما وثلاجة دم تجميعى لبنك الدم بمستشفى فارسكور المركزى- محافظة دمياط، واقتراح بشأن توفير جهاز فصل البلازما وثلاجة دم تجميعى لبنك الدم بمستشفى فارسكور المركزى- محافظة دمياط، بالإضافة الى اقتراح بشأن إنشاء مستشفى أميرى عام أو مجمع صحى شامل في مدينة دمياط الجديدة- محافظة دمياط، وكذلك تركيب فلاتر لجهاز من أجهزة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العامرية العام، ومستشفى برج العرب- محافظة الإسكندرية، وبشأن تركيب فلاتر لجهاز من أجهزة وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى العامرية العام، ومستشفى برج العرب- محافظة الإسكندرية، واقتراح بشأن إعادة القومسيون الطبي إلى مستشفى المنزلة العام- محافظة دمياط، وبشأن ضرورة ضم المرضى المصابين بمرض إنحلال الجلد الفقاعى إلى نسبة الــ 5% في التعيينات للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذلك اقتراح بشأن إنشاء عيادة تأمين صحى شاملة بقرية المطيعة- محافظة أسيوط، وبشأن الانتهاء من المركز الإقليمى لنقل الدم ومشتقاته – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية واقتراح بشأن تطوير وإحلال وتجديد مستشفى الرمد بمركز دمنهور وتزويدها بالإجهزة اللازمة – محافظة البحيرة واقتراح بشأن دعم مستشفى كفر الدوار العام الشاملة بمحافظة البحيرة بجهاز قسطرة قلب واقتىاح بشأن إنشاء مستشفى أمراض نفسية وعصبية بمحافظة مطروح.

وشملت الاقتراحات توصيل خدمة الغاز الطبيعى للقرى مثل اقتراحبرغبة، بشأن إدخال خدمة الغاز الطبيعى لقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط – محافظة أسيوط واقتراح برغبة ، بشأن توصيل الغاز الطبيعى إلى مدينة تمى الأمديد والقرى التابعة لها – محافظة الدقهلية.

كما تضمنت توصيل الصرف الصحي للقرى مثل اقتراح بشأن توصيل الصرف الصحى لقرية دمرو- مركز سيدى سالم- محافظة كفر الشيخ، واقتراح بشأن إنشاء الصرف الصحى بقرية مصر الجديدة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية.

وتشمل التقارير اقتراحات برغبة لطوير مكاتب البربد مثل اقتراح برغبة، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية بخاتى- مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية وبشأن إنشاء مكتب بريد بأرض عشش المهاجرين- حى المرج- محافظة القاهرة واقتراح، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ميت القرشى- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية.

واقتراح بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشماخية- مركز إدفو- محافظة أسوان وكذلك ، بشأن إحلال وتجديد مكتب بريد مدينة السرو والتابعة لمركز الزرقا- محافظة دمياط.

وتتضمن أيضا اقتراحات بشان مياه الرى وتبطين الترع، بشأن إنشاء خزان مياه أرضى غرب منطقة الجبل (الشعراوى) بقرية درنكة- مركز أسيوط أو إيجاد حل بديل لتوصيل المياه بضغط جيد واقتراح بشأن فصل الحد بين وزارة الموارد المائية والرى وبين أملاك الدولة في مصب قرية الزاوية الواقع عليها بعض مبانى الأهالى بقرية درنكة- محافظة أسيوط واقتراح، بشأن تبطين ترعة الفلفلة التي تمر من قرية بلتان العبادلة- كوم الأطرون- كفر منصور- كفر النخلة- مركز طوخ- محافظة القليوبية واقتراح بشأن استكمال تبطين ترعة كفر أباظة- مركز الزقازيق- محافظة الشرقية

واقتراح، بشأن تغطية ترعة الخزان – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية.

وتتضمن اقتراحات لتطوير الطرق والكباري مثل اقتراح بشأن إنشاء طريق دائرى لمركز ومدينة الزقازيق- محافظة الشرقية واقتراح ، بشأن إحلال وتجديد كوبرى قرية العالى التابعة للوحدة المحلية بولين- مركز كفر الدوار- محافظة البحيرة واقتراح إنشاء كوبرى مشاه أمام قرية البصراط-مركز المنزلة- محافظة الدقهلية واقتراح بشأن إنشاء كوبرى على مصرف برهمتوش أمام المدخل الرئيسى لقرية مبارك – محافظة الدقهلية، واقتراح رصف الطريق الواصل بين أبيس السابعة والثامنة بمنطقة محرم بك – محافظة الإسكندرية.

واقتراح بشأن إنشاء كوبرى علوى على السكة الحديد وترعة نجع حمادى بقرية المطيعة – محافظة أسيوط.

وتشمل الاقتراحات أيضا، اقتراحا بشأن إنشاء فرع لبنك مصر وفرع للبنك الأهلى بمدينة تمى الأمديد- محافظة الدقهلية وبشأن توفير دور لرعاية ذوى الإعاقة الشديدة الذين ليس لديهم عائل يقوم على خدمتهم في محافظات الجمهورية.

وتتضمن اقتراحات للثقافة مثل اقتراح، بشأن بناء قصر ثقافة جديد بدلاً من بيت الثقافة الموجود بمدينة السنبلاوين- محافظة الدقهلية.

بشأن إنشاء مكتبة عامة بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة واقتراح بشأن إنشاء مكتبة رقمية لإصدارات وزارة الثقافة سواء في هيئة قصور الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة أو الهيئة العامة للكتاب واقتراح بشأن إحلال وتجديد قصر ثقافة مدينة سفاجا- محافظة البحر الأحمر

وتتضمن اقتراحات بشأن التعليم مثل اقتراح بشأن اعتبار يوم السبت من كل أسبوع أجازة لجميع المدارس الحكومية بمحافظة أسيوط.

واقتراح بشأن تحويل مدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية إلى مدرسة تجريبى مميز و بشأن تحويل مدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب القاهرة التعليمية إلى مدرسة تجريبى مميزوتشمل أيضا اقتراحات برغبة بشأن تبنى الدولة حملة إعلانات لتوعية المواطنين بالإنجازات التي يقوم بها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على مستوى الجمهورية و بشأن الاستثناء من الاشتراطات البنائية في بناء المستوصفات الطبية العامة والمعاهد الأزهرية باعتبارها مشروعات خدمية.

واقتراح ، بشأن إعادة القطار رقم 979 أسيوط/ القاهرة، والقطار رقم 978 القاهرة/أسيوط إلى قطارات vip ، والقطار رقم 871 أسيوط/القاهرة ، والقطار رقم 872 القاهرة/أسيوط إلى قطارات أسبانى واقتراح، بشأن إنشاء مصعد كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة بكبارى المشاه بمحور المحمودية – محافظة الإسكندرية