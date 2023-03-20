شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استطلاع ومواجهة بـ"صحة النواب" لحل مشاكل الحاصلين على البكالوريوس التقنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، جلسة استطلاع ومواجهة، اليوم الاثنين، للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات لحلحلة موضوع تسوية حالة خريجى كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقنى، ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية، عوضًا عن قانون الخدمة المدنية فى ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات، كذلك فى ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وتناقش اللجنة 14 طلب إحاطة مقدمة من النواب (على العساس - محمد السعيد عوض - إحسان شوقى عبد السلام - محمود الشامى - سارة النحاس - هناء سرور - أحمد حمدى خطاب - نبيل عسكر - محمد عبد الله زين - السيد رحمو - أحمد حجازى - محمد أحمد فايد - إيهاب أنيس - هشام سعيد الجاهل)، وجميعها فى نفس الشأن وهو حل أزمة التوصيف الوظيفى وتسوية وتكاليف خريجى الكليات والمعاهد الفنية الصحية الحاصلين على البكالوريوس التقنى.