انت الان تتابع خبر من ديالى.. وزير الداخلية يصدر توجيهات بينها الإسراع بنصب كاميرات مراقبة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "عقد اجتماعاً موسعاً في مقر قيادة عمليات ديالى التي وصلها صباح اليوم الاثنين، على رأس وفد أمني رفيع المستوى".

وشدد الشمري، على "تكثيف العمل الاستخباري وإلقاء القبض على المطلوبين ومتابعة شبكات التهريب والجريمة المنظمة وتقديمهم للعدالة".



ودعا الوزير، محافظ ديالى الى "الإسراع بنصب منظومة كاميرات متطورة داخل مراكز المدن، مشدداً في الوقت ذاته على عودة أهالي القرى المهجرة، مبيناً أن هناك مشروعاً جارٍ العمل به بحسب توجيه رئيس الوزراء مع ديوان الوقف السني وهيئة الحشد الشعبي لإعادة القرى المهجرة وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم".