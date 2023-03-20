انت الان تتابع خبر قفزة بأسعار المعدن الأصفر للمرة الأولى منذ عام والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووافق "يو.بي.إس" أمس الأحد على شراء كريدي سويس مقابل 3.23 مليار دولار وتحمل خسائر تصل إلى 5.4 مليار دولار في صفقة مدعومة بضمان سويسري ضخم.

وتأثر بنك كريدي سويس بأزمة آخذة في الاتساع أعقبت انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة، وارتفع الذهب على إثر ذلك بأكثر من ثمانية بالمئة أو 160 دولارا وسط ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.



وزاد الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل المعدن الأصفر باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 2007.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0747 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب اثنين في المئة إلى 2012.50 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب عشرة بالمئة، أو حوالي 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة بنحو 1.5 بالمئة إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما خسر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 970.53 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1392.50 دولار.

