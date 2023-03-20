شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين عدم قبول الدعوى ورفضها وعدم الاختصاص بعد حكم الطفل شنودة.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد حكم القضاء الإدارى بقضية شنودة.. حالة من الخلط بين عدم قبول الدعوى ورفضها وعدم الاختصاص"، استعرض خلاله الفرق بين عدم قبول الدعوي وعدم الاختصاص ورفضها، وبين انقضاء الدعوي الجنائية وسقوط العقوبة؟ فكثير من الألفاظ القانونية تسبب حالة من الخلط لدي المواطنين لذا وضع القانون اختلافات بين الألفاظ خاصة في الأحكام القضائية، فقد يصدر الحكم بعدم قبول الدعوي، وعدم الاختصاص وفي حالة أخري يصدر الحكم برفض الدعوي ولا يعرف الكثيرين ماذا يقصد بتلك الألفاظ، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد حكم القضاء الإدارى بـ"قضية شنودة".. حالة من الخلط بين "عدم قبول الدعوى" و"رفضها" و"عدم الاختصاص".. خبراء يُوضحون الفرق بينهم.. ويؤكدون: التظلم على قرار النيابة يكون أمام النائب العام وليس "القضاء الإدارى"

برلمانى