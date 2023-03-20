اخبار العالم

الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى "داعش" في الانبار

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الإطاحة بمسؤول ديوان التعليم لدى "داعش" في الانبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "من خلال عملية استخبارية تمثلت بمتابعة أمنية دقيقة اثمرت عن تمكن رجال خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من الإطاحة بواحد من أهم عناصر عصابات داعش الإرهابية والمطلوب قضائيا وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت، ان "الإرهابي كان يعمل لدى العصابات الإرهابية بصفة ما يسمى مسؤول ديوان التعليم بمحافظة نينوى".

وأتم البيان: "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابي تمهيدا لإحالته إلى القضاء".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا