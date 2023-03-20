انت الان تتابع خبر مهندس بريطاني يحول حاوية قمامة إلى منزل (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتوصل مهندس بريطاني يدعى هاريسون مارشال (28 عامًا) إلى طريقة غريبة ومبتكرة لمواجهة غلاء المعيشة في لندن، إذ حول حاوية قمامة إلى منزل يعيش فيه بالفعل وأطلق عليه اسم "The Skip House".ووفقًا لصحيفة "الغارديان" البريطانية، لفت مارشال الأنظار بطريقته الغريبة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار المنازل في لندن، إذ لم يتكلف سوى 4800 دولار لتحويل حاوية القمامة إلى منزل يمكن العيش فيه.واعتمد مارشال على الخشب في تحويل الحاوية إلى منزل، وأوضح أن جمعية خيرية للفنون سمحت له باستخدام الموقع، كما أشار إلى أن الموقع يتميز بممر من الخضرة يؤدي إلى مدخل المنزل.وأوضح أيضًا أنه يستخدم مرحاضا محمولا ويستحم في الصالة الرياضية أو في مكان العمل الذي يقع على بعد 10 دقائق بالدراجة، وكشف أنه يحصل على المياه من خلال خرطوم من الجيران.

وذكرت الصحيفة أن مارشال هو المؤسس المشارك لشركة "Caukin Studio" للبناء والهندسة المعمارية، وكان قد انتقل إلى منطقة "بيرموندسي" جنوب لندن قبل شهر، وكشف أن تحويل تلك الحاوية إلى منزل كان الطريقة الوحيدة ليتمكن من العيش بالقرب من مكان عمله.

وقال "إن أسعار إيجار المنازل مرتفعة بجنون، وحتى إذا كنت قد وجدت منطقة أسعار منازلها تناسبني، سيكون هناك المئات من الأشخاص يبحثون عن نفس الشيء".

وأضاف: "منحتني هذه الفكرة فرصة إنشاء منزلي الخاص بشكل مصغر، وجيراني مذهولون، وكل شخص منهم داعم لي ولفكرتي، فالكثير منهم يزوروني ويقدمون لي وجبات منزلية أعدوها بأنفسهم من أجلي، وذلك أكبر ميزة فيما حدث، فتلك المنطقة تتميز بمجتمع رائع حقًا".

