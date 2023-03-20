شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الرقابة على مصانع بير السلم أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعين، اليوم الإثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة منها طلب إحاطة مقدم من النائب شحاته أبو زيد، بشأن غياب الرقابة الحكومية على مصانع بير السلم التي تقوم بتصنيع منتجاتها بمواد مغشوشة، بجانب تقليد علامات تجارية لكبرى الشركات.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار مصانع بير السلم التي تنتج الأغذية والمشروبات المغشوشة وتدون على منتجاتها أسماء علامات تجارية مقلدة ومغشوشة.

وينظر الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق، بشأن استغلال العلامات التجارية وتقليدها في مصانع بير السلم،وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد، بشأن عدم قيام وزارة قطاع الأعمال العام بتطوير شركة مصر إيران للغزل والنسيج بمحافظة السويس أو تأجيرها لمستثمرين جادين.