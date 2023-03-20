شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "سياحة النواب" تناقش "الباركود" الخاص ببوابة العمرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران والمدني، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة نطاق سريان أحكام القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية، فيما يتعلق بكيفية الحصول على "الباركود" ومدى صلاحيته للاستخدام قبل السفر للمملكة العربية السعودية.

كما تناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبدالسلام، بشأن اتخاذ عدد من الشركات الوهمية طرقا غير رسمية لأداء فريضة العمرة عن طريق تأشيرات الترانزيت، وما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة والاثار لإلزام كافة شركات السياحة بالتسجيل في بوابة العمرة المصرية.

كما تناقش ضوابط الحج السياحي لموسم 1444هجرياً / 2023 ميلادياً، وفقا لأحكام قـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

فيما تعقد لجنة الشئون الصحية جلسة استطلاع ومواجهة للوقوف على ما تم اتخاذه من قرارات لحلحلة موضوع تسوية حالة خريجي كليات ومعاهد التمريض الحاصلين على البكالوريوس التقني ومدى إمكانية عودتهم إلى قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية عوضا عن قانون الخدمة المدنية في ضوء ما أصدرته اللجنة من توصيات في 22/11/2022، كذلك في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من مجموعة من النواب، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).