انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة لإجراء الفحص الطبي للمنتسبين بشأن المخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية، وحصلت عليها الخليج 365، فأنه "بناءً على ما تم عرضه في هيئة الرأي في الجلسة رقم (7) بالساعة (1200) يوم 16 أذار، نسبنا قياد مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة مشتركة لغرض اجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنسوبي وزارتنا ( ضباط – مراتب – موظفين) وفي أوقات مختلفة في بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم 1/4/2023؛ لغرض كشف حالات تعاطي المواد المخدرة من عدمه".والوثيقة ادناه: ـ