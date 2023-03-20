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وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة لإجراء الفحص الطبي للمنتسبين بشأن المخدرات

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب وزير الداخلية، وحصلت عليها الخليج 365، فأنه "بناءً على ما تم عرضه في هيئة الرأي في الجلسة رقم (7) بالساعة (1200) يوم 16 أذار، نسبنا قياد مديرية مكافحة المخدرات بتشكيل لجنة مشتركة لغرض اجراء الفحص الطبي المفاجئ لمنسوبي وزارتنا ( ضباط – مراتب – موظفين) وفي أوقات مختلفة في بغداد والمحافظات اعتباراً من يوم 1/4/2023؛ لغرض كشف حالات تعاطي المواد المخدرة من عدمه".

والوثيقة ادناه: ـ
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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