انت الان تتابع خبر وفد أمني رفيع يتوجه الى ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الاثنين، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى محافظة ديالى، للاطلاع على الوضع الأمني في المحافظة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وصل إلى محافظة ديالى برئاسة وفد أمني رفيع المستوى".

وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على الوضع الأمني وتقييم إجراءات التشكيلات والوحدات والأجهزة الأمنية وفرض الأمن والاستقرار في محافظة ديالى".