شكرا لقرائتكم خبر عن موضوعات مهمة على طاولة "مشروعات النواب" اليوم بحضور وزير التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة مارسيل سمير، بشأن ضرورة إدراج مادة دراسية تختص بزيادة الأعمال والعمل الحر بالمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم، وذلك وسط حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

فيما تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر بشير معتوق، بشأن انتشار ظاهرة زراعة الأشجار بالأراضي الزراعية بجميع المحافظات رغم اتجاه الدولة إلى استصلاح مزيد من المساحات الجديدة لزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية.