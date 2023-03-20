انت الان تتابع خبر "داعش" يتبنى هجوماً في الكونغو والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان نشرته وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم أن "عناصر داعش شنوا هجوما مسلحا في يوم السبت، على قرية نغولي الواقعة في إقليم "لوبيرو" في مقاطعة شمال كيفو".

هذا وقتل أكثر من 20 مدنيا في هجمات منفصلة في شرق البلاد خلال نهاية الأسبوع وتسعة منهم على الأقل قتلهم في نغولي متمردون من "القوات الديمقراطية المتحالفة" وهم تابعون لتنظيم "داعش"، حيث أن "القوات الديمقراطية المتحالفة" هو تنظيم مسلح نواته متمردون أتوا في 1995 من أوغندا المجاورة، إلى مقاطعة شمال كيفو واتهموا بارتكاب مذابح بحق آلاف المدنيين.