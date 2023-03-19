شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة من تين هاج عقب فوز اليونايتد على فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن سعادته بتحقيق الفوز على نظيره فولهام ضمن منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تصريحات تين هاج عقب فوز اليونايتد على فولهام

وقال تين هاج في تصريحات ل "بي بي سي" عقب انتهاء المباراة:"كان هذا هو الهدف، لقد نجحنا في ذلك.. نحن سعداء بالفوز، فقد أظهرنا شخصية عظيمة.. في كل مرة نواجه فيها تحديا، يُظهر اللاعبون الشخصية والتصميم اللازمين".

وأكمل مدرب مانشستر يونايتد تصريحات قائلا:""فولهام فريق مميز، وعليك أن تكون جيدًا للتغلب عليهم.. وأعتقد أننا كنا جيدين في الشوط الأول.. لقد مررنا بلحظات رائعة في الانتقال الهجومي، وكان يجب أن نتقدم بهدفين أو ثلاثة".

تعليق تين هاج على طرد لاعبي فولهام أمام اليونايتد

وعن إشهار البطاقات الحمراء الثلاث على هامش اللقطة المثيرة باحتساب ركلة جزاء لليونايتد اليوم قال تين هاج:"لا أريد قول رأيي في القرارات.. لقد كانت هجمة مرتدة رائعة، لكني أعتقد أن الجميع رأى أنها كانت لمسة يد".