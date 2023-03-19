انت الان تتابع خبر "يو بي إس" يستحوذ على "كريدي سويس" مقابل 3.2 مليار دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الصحيفة: "وافق مصرف يو بي إس على الاستحواذ على كريدي سويس بعد أن رفع العرض إلى أكثر من ملياري دولار (3.2 مليار دولار)".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة، نقلا عن مصادر، أن مصرف "يو بي إس" (UBS) يناقش الاستحواذ على "كريدي سويس"، ووفقا لها، وراء تنظيم المفاوضات يوجد البنك الوطني السويسري والجهة التنظيمية المالية FINMA، اللذان يحاولان تعزيز الثقة في القطاع المصرفي في البلاد. كما لوحظ أن (UBS) عرض الاستحواذ على "كريدي سويس" مقابل مليار دولار.



يشار إلى أن الاتفاقية بين المؤسسات المالية يجب أن تكون في 19 مارس، ووفقا للصحيفة، عرض البنك الوطني السويسري أيضا على (UBS) حوالي 100 مليار فرنك سيولة حتى يتمكن من تولي عمليات "كريدي سويس".

كما قال الرئيس السويسري آلان بيرسيه في مؤتمر صحفي، في ضوء هذا القرار، "وافق البنك الوطني السويسري على زيادة سيولة UBS بمقدار 100 مليار فرنك (108 مليار دولار)"، وأضاف "هذا هو الحل الأفضل لتوفير الثقة في النظام المالي السويسري". وكما ورد في مؤتمر صحفي، تمت الموافقة على هذا القرار من قبل المنظم المالي السويسري.

واعتبر "كريدي سويس" الذي يشهد صعوبات منذ عامين، حلقة ضعيفة في القطاع المصرفي بسبب عدد من الفضائح وبرنامج كبير لإعادة الهيكلة أطلق في أكتوبر الماضي.

وتعرضت قيمته السوقية لضربة كبيرة هذا الأسبوع، وسط مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين، هما مصرف سيليكون فالي و"سيغنيتشر بنك". ويضاف ذلك إلى نشر تقريره السنوي الذي أشار إلى "نقاط ضعف جوهرية" في ضوابطه الداخلية.

غير أن أسهمه انخفضت بشكل حاد الأربعاء بعد رفض "البنك الأهلي السعودي" المساهم الرئيسي فيه، تقديم مزيد من المساعدات المالية للمصرف المتعثر بسبب ضوابط تنظيمية.

وبحلول مساء الأربعاء، تعهد البنك المركزي السويسري إقراض "كريدي سويس" 53.9 مليار دولار في مواجهة الضغوط.

وكان محللون من "جي بي مورغان" قد طرحوا فكرة استحواذ "يو إس بي" على "كريدي سويس"، معتبرين أنها السيناريو "الأكثر ترجيحا".