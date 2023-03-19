شكرا لقرائتكم خبر عن فى هذه الحالات فقط.. يسمح بتداول البيانات الشخصية دون اختراق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون رقم 151 لسنة 2020 حول حماية البيانات الشخصية، عدة استثناءات واردة في هذا التشريع، تُتيح لعدة جهات بعينها الحصول على البيانات الشخصية، دون تعرضها للمساءلة القانونية، أو التعرض للعقوبات الواردة في نصوص القانون.

وبحسب المادة الثالثة، فإن القانون سمح بتداول البيانات الشخصية في هذه الحالات:

1 - البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيون للغير، ويتم معالجتها للاستخـدام الشخـصي.

2 - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقًا لنص قانوني.

3 - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصرًا للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.

4 - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوي القضائية.

5 - البيانات الشخصية لدي جهات الأمن القومي، وما تقدره لاعتبارات أخرى، ويجب على المركز، بناءً على طلب جهات الأمن القومي، إخطار المتحكم أو المعالج بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية، خلال مدة زمنية محددة، وفقًا لاعتبارات الأمن القومي، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار خلال المدة الزمنية المحددة به.

6 - البيانات الشخصية لدي البنك المركزي المصري والجهات الخاضعة لرقابته وإشرافه، عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة، على أن يراعي في شأنهما القواعد المقررة من البنك المركزي المصري بشأن التعامل مع البيانات الشخصية.