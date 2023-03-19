الأمريكيون ينظرون بسلبية إلى المسلمين

عبر أكثر الأمريكيين عن وجهات نظر إيجابية تجاه اليهود والبروتستانت والكاثوليكيين، وفي الطرف الآخر من الطيف عبر عدد أكبر من الأمريكيين عن مواقف سلبية أكثر من المواقف الإيجابية تجاه الملحدين والمسلمين والمورمون (أعضاء كنيسة يسوع لقديسي الأيام الأخيرة)، جاء ذلك في مسح أجراه مركز بيو للأبحاث مؤخرًا، والذي يقيس المشاعر العامة للبالغين في الولايات المتحدة تجاه الجماعات الدينية السبع وهي: المسيحيون الكاثوليك والبروتستانت والإنجيليون والمورمون واليهود والمسلمون والملاحدة.

وجهات إيجابية

ويظهر المسح أن أكثر الأمريكيين عبرو بإيجابية تجاه اليهود والبروتستانت والكاثوليكيين.

وبشكل عام تقول نسبة مماثلة من الجمهور إنهم ينظرون إلى المسيحيين الإنجيليين بشكل إيجابي (%28) وسلبي (%27)، وإجمالاً ، يعبر %35 من الأمريكيين عن مواقف مواتية جدًا أو إلى حد ما تجاه اليهود ، بينما يعبر %6 عن مواقف غير إيجابية.

الأكثر تفضيلا

ويشير المسح إلى أن الأمريكيين يعبرون عن مواقف أكثر تفضيلًا من المواقف غير الإيجابية تجاه البروتستانت الرئيسيين بنسب: (%30 مؤيد مقابل %10 غير مؤيد) والكاثوليك (%34 مؤيد مقابل %18 غير مؤيد).

من ناحية أخرى، فإن ميزان الآراء سلبي في حالة المورمون. حيث يقول ربع الأمريكيين إنهم يحملون وجهات نظر غير مؤيدة إلى حد كبير أو إلى حد ما لطائفة المورمون، بينما يعبر %15عن آراء إيجابية.

في المقابل، ويُنظر إلى المورمون والملحدين والمسلمين بشكل سلبي، من قبل الأمريكيين بشكل عام وخارج كل مجموعة من هذه المجموعات.

المعرفة الشخصية

ومع بعض الاستثناءات، يبين المسح أن معظم الأمريكيين يعرفون بشكل شخصي أعضاء الجماعات الدينية التي فحصها الاستطلاع.

وعلى سبيل المثال، ما يقرب من تسعة من كل عشرة أمريكيين (%88) يعرفون شخصًا كاثوليكيًا.

وهناك أيضًا نسبة متزايدة من الأمريكيين الذين يعرفون شخصياً ملحدًا.

وما يقرب من ثلثي البالغين في الولايات المتحدة يعرفون شخصًا مسيحيًا إنجيليًا أو يهوديًا أو بروتستانتيًا رئيسيًا (%64 لكل منهما).

لكن من غير المرجح أن يتعرف الأمريكيون شخصيًا على مسلم (%50) أو مورمون (%43) .

فالأمريكيون الذين يقولون إنهم يعرفون بروتستانتيًا رئيسيًا هم أكثر عرضة بثلاث مرات تقريبًا لتقييم البروتستانت الرئيسيين بشكل إيجابي (%38) مقابل سلبي (%12).

في مقابل ذلك فإن الأشخاص غير المسلمين ولكنهم يعرفون شخصًا مسلمًا هم أيضًا أكثر عرضة للتعبير عن وجهة نظر إيجابية (%24) بدلاً من غير مواتية (%21) تجاه المسلمين.