شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد يثير الجدل ويعلق على ركلة الجزاء الجدلية أمام فولهام والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق مارسيل سابيتزر لاعب فريق مانشستر يونايتد على فوز فريقه اليوم على فولهام ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتمكن اليونايتد من تحقيق الفوز على فولهام بنتيجة 3-1 ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي عقب الفوز في مباراة ربع النهائي اليوم.

وشهدت المباراة حالة جدلية بحصول مانشستر يونايتد على ركلة جزاء نجح من خلالها الفريق الأحمر التعادل والعودة للمباراة بالهدف الأول بعد أن كان متأخرا في النتيجة.

وكان اليونايتد متخلفا بالنتيجة، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء له، طرد على إثرها ويليان لاعب فولهام بسبب لمسة يد، ولحق به زميله ألكسندر متروفيتش ومدربه ماركو سيلفا لاعتراضهما على القرار.

تصريحات سابيتزر حول ركلة الجزاء أمام فولهام

وقال سابيتزر نجم مانشستر يونايتد عندما سُئل عقب المباراة على تلك الحالة:"لم أر اللقطة، اتخذ الحكم قراره ونحن نتبع القرار، أركز على المباراة، كان الأمر أسهل بالنسبة لنا. كان علينا التركيز على المباراة والنتيجة".

وأضاف: "لقد فزنا بها. سجلنا 3 أهداف، وسجلوا هدفا واحدا. كنا مركزين حتى النهاية. أعتقد أنه كان فوزًا مستحقًا. لقد عدنا وهذا هو الشيء المهم".

وأختتم حديثه معبرًا عن سعادته بتسجيل هدفه الأول على ملعب أولد ترافود قائلا: "إنه أمر ضخم. أنا سعيد للغاية. هدف مهم. أنا سعيد للغاية الآن".

