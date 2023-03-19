اتهامات الإرهاب تلاحق عمران خان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضية جديدة تهدد بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 3 سنوات قضية جديدة تهدد بسجن رئيس الوزراء الباكستاني السابق 3 سنوات الاحد - 19 مارس 2023 Sun - 19 Mar 2023 د ب أ - إسلام أباد من احتجاجات أنصار عمران خان (مكة) عمران خان

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