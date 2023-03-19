روسيا: أوكرانيا تضلل العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة في جنيف «إن التصريحات التي ينشرها الجانب الأوكراني حول تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما هي تضليل متعمد».

وأكدت في بيان «أي إشاعات حول 120 يوما ينشرها الجانب الأوكراني، هي إما عدم كفاءة أو معلومات خاطئة متعمدة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا وافقت على تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما، وقد أبلغت بذلك ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا بملاحظات خاصة.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أعلن أن موسكو قررت تمديد صفقة الحبوب لمدة 60 يوما فقط بسبب عدم إحراز تقدم في مسألة تصدير المنتجات والأسمدة الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أعلن أمس الأول أنه تم تمديد صفقة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى.

وكتب كوبراكوف في بيان عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «تم تمديد اتفاق مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما أخرى، وأنا ممتن للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وكذلك لجميع الدول الشريكة لجهودهم المشتركة لتمديد الوثيقة لمدة 4 أشهر أخرى». وفي الإطار نفسهن أعلنت الأمم المتحدة تمديد مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود، التي تم التوصل إليها بوساطة الأمم المتحدة بهدف تزويد الأسواق بالأغذية والأسمدة وسط حالة من النقص وارتفاع الأسعار على مستوى العالم بسبب حرب أوكرانيا، وذلك يوم السبت، اليوم الذي كان من المقرر أن ينتهي فيه العمل بالاتفاقية.

وذكر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن هذا الإعلان جاء في مذكرة للصحفيين، نشرها مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، والتي أكدت أن المبادرة تسمح بـ «تسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الحبوب والمواد الغذائية ذات الصلة والأسمدة، بما في ذلك الأمونيا، من موانئ أوكرانية محددة «. وفي أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت المبادرة واحدة من المجالات القليلة التي تمكنت الحكومتان الروسية والأوكرانية من التوصل إلى اتفاق بشأنها.