الإمارات تستقبل الأسد في أول زيارة رسمية

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ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام ) كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، في مقدمة مستقبلي الأسد لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.
ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيبا بزيارته، وجرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن بأبوظبي.
ويرافق الأسد وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية وشؤون رئاسة الجمهورية والإعلام.
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