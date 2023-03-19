شكرا لقرائتكم خبر وثيقة مزيفة وراء نهب أراضي اليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الحكومة اليمنية من مساعي ميليشيات الحوثي الإرهابية للاستيلاء على الأراضي والعقارات التابعة للمواطنين، في مناطق غرب العاصمة المختطفة صنعاء، بحجة عثورها على وثيقة «مسودة» كتبت في القرن السابع الهجري، تنص على وقف المنطقة التي باتت تضم عشرات الأحياء وآلاف المنازل والمصالح العامة والخاصة.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية شرعت منذ انقلابها، وسيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة بما فيها وزارة الأوقاف وأرشيفها في العاصمة صنعاء، وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها، في تنفيذ مخطط ممنهج لنهب أراضي وعقارات المواطنين، تحت ذريعة «الوقف»، وتسخيرها لخدمة أهدافها وتمويل ما تسميه «المجهود الحربي».

وأشار الإرياني إلى أن هذا الإجراء الخطير يكشف قُبح الميليشيات، واستمرارها في نهب أموال وممتلكات المواطنين، وانتهاج سياسة الإفقار والتجويع والتشريد والتهجير القسري بحقهم، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتردية، والأزمة الإنسانية المتفاقمة، وموجات النزوح الداخلي والخارجي الأكبر في تاريخ اليمن، نتيجة الحرب التي فجرها الانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها لليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بإدانة صريحة لهذه الممارسات الإجرامية، التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وممارسة ضغط حقيقي على الميليشيات لوقف كل أشكال السلب والنهب لممتلكات المواطنين.

وكانت الحكومة اليمنية أعربت عن أملها في أن يشكل التقارب السعودي الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات، تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن، خلال دعم ميليشيات الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات، وغيرها من أشكال الدعم.

من جهة أخرى، أقدمت ميليشيات الحوثي على تصفية المعتقل، وأحد مشاهير التواصل الاجتماعي بمحافظة إب حمدي عبد الرزاق، الملقب بالمكحل، داخل إدارة أمن محافظة إب، وتشير المصادر إلى أن المليشيات بررت ذلك بمزاعم محاولته الهرب من مبنى إدارة الأمن، وقبضت الميليشيات خلال الأشهر الماضية على المكحل على خلفية نشر فيديوهات تهاجم زعيمها، وانتشرت على نطاق واسع.

وفي سياق الجرائم والانتهاكات الحوثية، فجرت ميليشيات الحوثي أمس، منزل المواطن عبد العزيز الدولة في قرية الزور، بمديرية صرواح بمحافظة مأرب، بعد أن زرعت فيه المتفجرات ثم نسفته وسوته بالأرض، بعد أقل من شهر على قيامها بتفجير منازل 4 مواطنين آخرين في القرية ذاتها، ضمن سياسة دأبت عليها الميليشيات منذ سنوات لإرهاب خصومها ومعارضيها.

مشاهدات يمنية

