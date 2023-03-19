صاروخ كوري شمالي جديد تجاه البحر الشرقي

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وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن ذلك يأتي بعد أيام من اتفاق زعيمي كوريا الجنوبية واليابان بشأن تعاون أمني أكثر قوة في مواجهة التهديد المتنامي من النظام في بيونج يانج.
وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية عن الإطلاق دون تقديم المزيد من التفاصيل. ويأتي أحدث إطلاق صاروخي بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق بيونج يانج لما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونج17.
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