شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش تخفيض تذاكر الحدائق لأهالى منشية القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد رمزي ناجى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن ارتفاع قيمة تذاكر دخول حديقة النيل إلى 40 جنيها - بمركز ومدينة منشأة القناطر محافظة الجيزة.

وأكد النائب أحمد رمزى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ارتفاع قيمة تذكرة دخول حدائق القناطر الخيرية من ثلاث جنيهات قبل التطوير إلى 40:30 جنيه رغم أن الحدائق تقع فى محافظتين ريفيتين ومعظم أهاليهم من البسطاء.

وعقب المهندس أشرف درويش، مدير عام الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا، موضحا أن الوزارة أنفقت أكثر من عشرة ملايين جنيه فى تطوير حدائق القناطر الخيرية حفاظا على التراث الحضارى، وأنه تم تخفيض أسعار التذاكر بنسبة 50% بناء على توجيه رئاسى لتصبح أعلى فئة عشرين جنيه والأطفال عشر جنيهات.

وتابع: يقدر عدد حدائق القناطر الخيرية بنحو عشر حدائق منها ثلاث على نهر النيل مباشرة وهم الأعلى فئة بينهم فى أسعار التذاكر.

وانتهى رأى اللجنة إلي استكمال مناقشة الموضوع فى اجتماع مقبل وموافاة اللجنة ببيان أسعار التذاكر قبل وبعد التخفيض ودراسة امكانية تخفيض الأسعار لأهالي منشية القناطر خاصة أنها المتنفس الوحيد للأهالي فيها.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة، بشأن تفعيل دور المراكز البحثية فى استنباط سلالات جديدة من المحاصيل ذات إنتاجية عالية مقاومة للجفاف.

وعقب الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، موضحا أنه تم وضع خطة استراتيجية لتحقيق قدر عالى من الإكتفاء الذاتى من معظم المحاصيل الزراعية وذلك من خلال محورين، الأول التوسع الأفقى بتنفيذ مشروعات استصلاح كبرى بالصحراء بالاعتماد على المياه الجوفية فى ظل محدودية الموارد المائية السطحية، والثانى: التوسع الرأسى باستنباط اصناف عالية الانتاجية وقد حقق مركز البحوث الحقلية المركز الاول عالميا فى انتاج الازر والمركز الثالث فى إنتاجية القمح.

وأضاف، كما تم العمل على استنباط أصناف خاصة بمشروعات الاستصلاح الجديدة فى الأراضى الصحراوية ذات الملوحة العالية والاجهاد البيئى مثل قمح "مصر 1".

وانتهى رأى اللجنة إلي الإسراع فى استنباط أصناف حديثة من المحاصيل الزيتية ذات الانتاجية العالية لتقليل حجم الاستيراد من الزيوت البالغ نحو 97% من الاستهلاك وعمل بروتوكولات تعاون مع الدول المتقدمة فى القطاع الزراعى.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة منى عمر، بشأن: المطالبة بوضع خطة لتطوير حديقة الحيوانات بالإسكندرية نظراً لتعرضها للإهمال، واستكمال مناقشة أسباب انخفاض نصيب الفرد من مساحة الرقعة الزراعية.

وأكدت النائبة تعرض حديقة الحيوان بمحافظة الأسكندرية للإهمال مما أدى إلى نفوق العديد من الحيوانات بها، وتهالك المواقع الأثرية الموجودة داخلها.

وعقب رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية موضحاً وضع خطة لتطوير ورفع كفاءة حديقة الحيوان بالأسكندرية، حيث تم تطوير نحو (25%) من الحديقة بتكلفة قدرها 10 ملايين جنيهاً، وصدور تكليفات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتطوير حديقة الحيوان وحديقة انطونيادس بالأسكندرية.

وانتهى رأى اللجنة إلى إعداد مذكرة بالموضوع للعرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس.