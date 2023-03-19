شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق على حذف كلمة "جناية" من قانون جائزة المبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين مناقشات واسعة، خلال اجتماعها اليوم بشأن المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

وتضمن نص التعديل أن حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتساءل النواب عن أهمية حذف هذه الفقرة، كما تساءلوا هل يعني حذف هذه الفقرة منح الجائزة للمجرمين، وقال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدي معاناة مع فلسفة التعديل يجب أن تكون هذه الفلسفة واضحة، مشيرا إلي أن القانون يتضمن مرونة.

وتابع،"مازلنا أمام صعوبة في شرح التعديل، متسائلا كيف أسواق لهذا التعديل، رغم أن هذا القانون يؤكد أن الدولة تولي اهتمام لجميع المواطنين.. وعقب ممثل وزارة العدل "إن نص ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره" موجود في أغلب ويتعارض مع القانون نظرا لأننا نخاطب مبدع فلا يوجد تناسب بين النص والفئة المخاطبة بالقانون.

وأشار إلي أن هذا النص لا يتعارض مع روح الجائزة التي تمنح للمبدعين والمبتكرين الصغار، ذلك أنه لو حدث وان وقع الطفل في تماس مع القانون فإنه يصير معرضاً للخطر في هذه الحالة، ويحتاج إلى رعاية وحماية، ومن ثم يقع على عائق الوزارة، بحسبانها معنية بالثقافة والفنون والآداب واجب استخدام الفنون والآداب كوسيلة مثلى لتهذيب سلوكيات الطفل وللقضاء على الأسباب التي تؤدى إلى جنوحه للجريمة".

وتم التصويت على حذف الفقرة وهو ما وافقت عليه اللجنة، ليصبح نص المادة كالتالي:

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.