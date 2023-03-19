انت الان تتابع خبر بين ارضه وجمهوره.. باريس يتلقى هزيمة صادمة من رين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المباراة جمعت الفريقين، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات الجولة رقم 28 من الدوري الفرنسي.

وتلقى باريس سان جيرمان هزيمة صادمة على ملعبه في الدوري الفرنسي، وذلك أمام رين بهدفين دون رد.

تقدم رين قبل نهاية الشوط الأول، وتحديدا في الدقيقة 45 عبر الكاميروني كارل توكو إيكامبي.



ومع بداية الشوط الثاني، عزز رين من تقدمه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق أرنود كاليموندو.

وتعد هذه المرة الأولى التي يخسر فيها باريس سان جيرمان على ملعبه في الدوري الفرنسي هذا الموسم.

فضلا عن ذلك، فإن هذه المباراة الثانية التي يخسرها سان جيرمان على ملعبه في مختلف المسابقات بعد هزيمته 0-1 أمام بايرن ميونخ أواخر الشهر الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبدو أن باريس سان جيرمان أصيب بلعنة حضور نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي، كيم كارداشيان، حيث باتت الفرق تخسر مبارياتها على ملاعبها حينما تتواجد النجم الأمريكية الشهيرة بها.

ويعد هذا الظهور الثاني على التوالي لكيم كارداشيان في الملاعب الأوروبية، حيث تواجدت في ملعب "الإمارات" يوم الخميس الماضي خلال مباراة أرسنال ضد ضيفه سبورتنج لشبونة في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

المثير أن هذه المباراة شهدت خروج أرسنال، صاحب الأرض من الدوري الأوروبي بعد خسارته بركلات الترجيح إثر نهاية اللقاء بالتعادل 1-1، بعدما انتهت موقعة الذهاب في البرتغال بنتيجة 2-2.

ورغم الهزيمة، لا يزال باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة بفارق 9 نقاط عن لانس الوصيف، فيما قفز رين للنقطة 50 في المرتبة الخامسة.