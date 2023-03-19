انت الان تتابع خبر برباعية نظيفة.. نابولي يتجاوز مضيفه تورينو ويقترب من اللقب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقدم فيكتور أوسيمين لنابولي في الدقيقة التاسعة من ضربة رأس بعد كرة من بيوتر زيلينسكي.

ومن ضربة جزاء سجل خفيشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 35، وانتهى الشوط الأول على تقدم نابولي 2/0.



وعاد فيكتور أوسيمين وسجل الثاني له والرابع لنابولي في الدقيقة 51 بضربة رأسية أيضا بعد كرة عرضية من ماتياس اوليفيرا ميرامونتيس.

ورفع فيكتور أوسيمين رصيده إلى 21 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، ويتقدم بـ7 أهداف عن ملاحقه لاوتارو مارتينيز.

ووقع تانغي ندومبيلي رابع أهداف نابولي في الدقيقة 68 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة خفيشا كفاراتسخيليا.

وحقق نابولي الفوز الـ23 مقابل تعادلين وخسارتين ليرفع رصيده إلى 71 نقطة من 27 مباراة، ويتقدم بـ21 نقطة عن إنتر ميلان الثاني الذي لعب مباراة أقل من نابولي.

ومن المقرر أن يلعب نابولي مع ميلان، يوم الأحد 2 أبريل المقبل، ثم مع ليتشي في الكالتشيو، قبل مواجهة ميلان مجددا لكن في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

