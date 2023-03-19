انت الان تتابع خبر الحلبوسي وأمين "أوبك" يبحثان الرؤية المستقبلية لسوق النفط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل أمين عام منظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص".

وجرى، خلال اللقاء، "مناقشة وضع السوق النفطية العالمية واستقرارها، والرؤية المستقبلية لها، والتأكيد على الدور الذي تلعبه (أوبك) في استقرار الأسواق العالمية لدعم استقرار سوق النفط بشكل مستدام، فضلاً عن بحث أهم التحديات التي تواجه أسواق النفط، وسبل العمل على استقرارها".