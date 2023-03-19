شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تؤكد أهمية الحفاظ على الحسابات الشخصية على مواقع التواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، جلسات الوعي بحقوق المستخدمين وبموضوعات الأمن السيبراني من خلال تنظيم الاتصالات .

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التوعية بأهمية موضوعات الأمن السيبراني، مشيرا إلي تلاقي جهود وأهداف تنظيم الاتصالات وجهود لجنة التضامن، والتي تحمل على عاتقها رسالة "الوعي ملاذ الأمان وضمان لمستقبل الأوطان".

وأوضح أهمية الحفاظ على الحسابات الشخصية على شبكات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يقع المواطن فريسة لسرقة البيانات الشخصية، والابتزاز من أشخاص مجهولة.

وأشاد باستهداف تنظيم الاتصالات لفئات عديدة للمجتمع من الشباب والأطفال وذوي الهمم من خلال الجامعات والمدارس والنوادي وجمعيات المجتمع الأهلي لنشر التوعية.