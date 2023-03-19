شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تواجه النصب الإلكترونى بقانون لتنظيم الإعلان عن المنتجات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإتصالات وتكنولوجيا بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، الدور التشريعي والرقابي لوضع استراتيجية متكاملة لمكافحة النصب الإلكتروني، بحضور ممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وممثلين عن الجهاز القومي لتنظيم الإعلام.

من جانبه، قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن هناك اتجاة لإعداد تشريع جديد ينظم الاعلان عن المنتجات والخدمات الصحية للقضاء على فوضي إعلانات الإدوية المضللة للحفاظ على صحة المصريين .

وأضاف "بدوي" أن هناك فوضى عارمة في سوق الإعلانات لا سيما إعلانات الأدوية سواء على التطبيقات أو القنوات، وتسببت في كوارث كبيرة تهدد صحة المصريين، وأنه آن الآوان ليكون هناك ضابط ورابط لهذة السوق منعا للنصب الإلكتروني خاصة ممن يقومون بانشاء تطبيقات مخالفه تعلن عن أدوية مجهولة المصدر وعلاج للأمراض المستعصية .

ولفت "بدوي" إلي توصيه اللجنة بضرورة تعظيم الدور التوعوي وايجاد الية نظامية يستطيع بها المواطن تقديم الشكاوي، بالإضافة الي لجان لرصد ومتابعه المحتوي بمشاركة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإعلام .. وطالب بإعداد بروتوكولات بروتوكولات توضيحيه وتوعوية في الجامعات .

وتقدم بدوي بالشكر إلي وزارة الداخلية علي دورها الكبير في متابعة شكاوي المواطنين الخاصة بالإعلانات المضللة وكذلك في سرعة القبض علي المتهمين في قضية تطبيق «هوج بول»، ووجه بدوي الشكر إلي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام على دوره الكبير في رصد التجاوزات المخالفة للتطبيقات الموجودة على الإنترنت .

بدورها، قالت النائبه مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات كانت لها اليد الاولي في تسليط الضوء علي هذة الفوضي في الإعلانات والنصب، واطلقت جرس إنذار ولابد أن نتعاون في إعداد استراتيجية متكاملة للجهات المعنية والغير، خاصة أننا نحتاج إلى نصوص تشريعية وخطوات إيجابية في هذا الشأن.

وعلق محمد إبراهيم رئيس قطاع الحوكمة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن الجهاز مختص بالجزء الفني في اتخاذ الإجراءات الحاسمة بعد طلب الجهات المنوط بها متابعة هذة التطبيقات، وأن المحتوي وتحديد ما إذا كان مخالف من عدمة من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الإعلام .

من جهته اكد صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام أن المجلس يقوم بدور كبير في رصد وتلقي شكاوي من الجهات المختصه أو المواطنين فيما يتعلق بالاعلانات والتطبيقات المختلفه خاصة المضللة والتي تنطوي علي نصب أو تغرير بالمواطنين، مع التأكيد على أن رسالتنا تأتي في إطار دعم الإعلام الحر النزيه، في ظل القانون المصري ، خاصة أن المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام له سلطة اصدارالتراخيص والتطبيقات ، ومتابعة المحتوي ، ومن يثبت مخالفته للمواثيق والقوانين المصريه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله .