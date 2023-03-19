"نقل النواب" توصى بإعداد دراسة لتحويل قناطر نجع حمادى لمحور يربط الشرق بالغرب

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الإسراع في استكمال إنشاء كوبرى قناطر نجع حمادي الجديد الذى يربط محافظة سوهاج.

وقال النائب أحمد عبد السلام قورة، مقدم طلب الإحاطة، إنه تم إنشاء كوبري قناطر نجع حمادي الجديد بزمام مركز ابوتشت - محافظة قنا، والذي يربط محافظة سوهاج من الجهة الشرقية بزمام مركز دار السلام وزمام مركز أبو تشت بمحافظة قنا غربا.

وأضاف قورة، أنه بعد إنشاء هذه القناطر لم يتم الاستفادة من الطريق للربط بين الغرب والشرق من خلال القناطر مع أنه تم تنفيذ جزء كبير منه وتوقف في عام 2014 لاعتراض بعض مالكي الأرض على نزع الملكية إلا أن كثير من الملاك وافق وتم إنشاء الأعمال الصناعية الكباري والمصارف، وإنشاء جزء كبير من هذا المشروع إلا أنه توقف، عدم استكمال هذا الطريق الحيوي والفعال .

وطالب النائب أحمد قورة، بالعمل علي إنشاء هذا الطريق الذي يربط بين الغرب والشرق للفائدة الجمة منه ومنها على سبيل المثال وليس الحصر: مرور سيارات نقل قصب السكر من الشرق الغرب، مرور الشاحنات الثقيلة القادمة من الطريق الصحراوي الشرقي إلى الطريق الصحراوي الغربي، ارتباط أهالي المحافظتين في تعاملاتهم تجارياً، وكذلك أواصر النسب والمصاهرة وجميع القادمين من الوجه البحري والقبلي من أهالي مركز دار السلام ومركز أبو تشت ومركز فرشوط محافظة قنا، ومركز البلينا محافظة سوهاج يعانون من المشقة في سبيل الوصول من وإلى الجهتين.

وطالب بالإسراع في استكمال إنشاء هذا المحور الذي يربط الشرق بالغرب لتعظيم الاستفادة بما تم إنفاقه من مئات الملايين ولم يكتمل حتى الآن.

وأوصت اللجنة بإعداد دراسة شاملة تتضمن أفضل الطرق لتحويل قناطر نجع حمادي لمحور يربط الشرق بالغرب متضمنة كيفية الاستفادة مما تم إنفاقه مع مراعاة عدم التوسع في نزع ملكيات أراضي زراعية.