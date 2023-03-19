شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يطالب برحيل نجم ليفربول بالمريكاتو الصيفي القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لفلترة قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل التعاقد مع لاعبين جُدد وتدعيم صفوفه بالموسم الجديد.

كلوب يسعى لرحيل نابي كيتا

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من سوء النتائج خلال الفترة الاخيرة، والخروج من جميع المسابقات خلال هذا الموسم، ويأمل في الحصول على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالعام المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، على أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يريد رحيل النجم الغيني نابي كيتا، لاعب خط وسط الريدز، خلال الصيف المقبل.

وأكدت التقارير على أن كلوب يريد لاعب جديد في خط الوسط، وإبعاد العناصر القديمة، التي فشلت في مساعدة الفريق خلال الموسم الحالي على تقديم مستويات جيدة.

موقف ليفربول من جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ويحتل ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يحتل نيوكاسل المركز الخامس برصيد 47 نقطة.