شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على كريستال بالاس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العالمية والأوروبية في معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك بعد فوز آرسنال على حساب كريستال بالاس في المباراة التي كانت اليوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مارس الجارى.

فوز آرسنال على كريستال بالاس

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال قد حقق فوز كبير على حساب فريق كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل أهداف المباراة كلًا من غابرييل مارتينيلي في الدقيقة الثامنة والعشرين وجرانيت تشاكا في الدقيقة الخامسة والخمسين وبوكايو ساكا هدفين في الدقائق 43 و74 بينما سجل هدف كريستال بالاس الوحيد اللاعب شلوب في الدقيقة الثالثة والستين.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق آرسنال إلى النقطة رقم 69 في المركز الأول في سلم ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد فريق كريستال بالاس عند النقطة رقم 27 في المركز الثاني عشر وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على النحو التالى:

1- أرسنال 69 نقطة

2- مانشستر سيتي 61 نقطة

3- مانشستر يونايتد 50 نقطة

4- توتنهام هوتسبير 49 نقطة

5- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

6- ليفربول 42 نقطة

7- برايتون 42 نقطة

8- برينتفورد 42 نقطة

9- فولهام 39 نقطة

10- تشيلسي 38 نقطة

11- أستون فيلا 38 نقطة

12- كريستال بالاس 27 نقطة

13- وولفرهامبتون 27 نقطة

14- نوتينجهام فورست 26 نقطة

15- إيفرتون 26 نقطة

16- ليدز يونايتد 26 نقطة

17- ليستر سيتي 24 نقطة

18- وست هام يونايتد 24 نقطة

19- بورنموث 24 نقطة

20- ساوثهامتون 23 نقطة.