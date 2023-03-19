شكرا لقرائتكم خبر عن آرسنال يضرب كريستال بالاس برباعية ويواصل تصدره للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الفوز على حساب فريق كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف في إطار الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023، في المواجهة التي كانت على ملعب الإمارات.

آرسنال يضرب كريستال بالاس

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم فريق آرسنال بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول لاعبى فريق آرسنال من تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الثامنة والعشرين سجل غابرييل مارتنيلي الهدف الأول لصالح فريق آرسنال بتسديدة قوية، قبل أن يضيف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والأربعين لينتهى الشوط الأول بتقدم آرسنال بهفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبى فريق كريستال بالاس من تسجيل الهدف الأول وهدف تقليص النتيجة ولكن في الدقيقة الخامسة والخمسين سجل جرانيت تشاكا الهدف الثالث لصالح آرسنال، قبل ان يسجل شلوب هدف تقليص النتيجةل صالح كريستال بالاس في الدقيقة الثالثة والستين.

وفي الدقيقة الرابعة والسبعين اختتم بوكايو ساكا رباعية الفريق بتسجيل الهدف الرابع لتنتهى المباراة بفوز آرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.