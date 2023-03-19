الرئيس الإيراني يتلقى دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت طهران، اليوم الأحد، عن تلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز، لزيارة الرياض وتعزيز التعاون الإقليمي.

ووفقا لما ذكرته قناة "الجزيرة"، قال المساعد السياسي للرئيس الإيراني، إن إبراهيم رئيسي رحب بدعوة العاهل السعودي لزيارة الرياض، مؤكدًا استعداده لتعزيز التعاون.

وفي وقت سابق اليوم، صرح وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، بأنه سيلتقي نظيره السعودي فيصل بن فرحان قريبًا، مشيرا إلى أن العلاقة مع الرياض "عادت للوضع الطبيعي بعد 5 جولات من محادثات بغداد".

وأضاف الوزير في تصريحات له انه تم الاتفاق مع السعودية على تبادل الزيارات الفنية لتهيئة الأرضية لإعادة فتح السفارات.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى تعاون بلاده مع السعودية؛ من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، قائلًا إن طهران اقترحت على الرياض ثلاث دول لعقد اللقاء مع نظيره السعودي.

ولفت إلى أن الاتفاق مع الرياض يؤكد أهمية ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن بلاده لن تسمح بأي تهديد لأمنها من الدول المجاورة.