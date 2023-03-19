شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يعرض 3 لاعبين على نابولي من أجل أوسيمين.. صفقة خيالية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي تشيلسي مصر على التعاقد مع النجم النيجري فيكتور أوسيمين، نجم نادي نابولي، كما أن مسئولي البلوز لا يمانعونفع ما يتخطي حاجز ال150 مليون يورو، من أجل إتمام هذا الإنتقال.

وأفادت التقارير، أن هذا المقابل المادي الضخم لن يكون العامل الوحيد فى حسم الصفقة، حيث ينوي مسئولي البلوز إقحام ثلاث لاعبين آخرين ضمن هذا الإنتقال، وهم بوليسيك وأوبامينج، إضافة إلى لوكاكو.

حيث يريد مسئولي تشيلسي منح الثلاثي مجانا للفريق الإيطالي، من أجل الظفر بخدمات أوسيمين، بجانب عرض خرافي تصل قيمته إلى 150 مليون يورو، الأمر الذي يضع مسئولي الجنوب فى موقف حرج من أجل الموافقة.



موقف نابولي من عرض تشيلسي

ويري نابولي أن العرض المقدم من تشيلسي لا يرفض، على الرغم من موقفهم السابق، وتصريحات رئيس النادي التى تشير إلى عدم رحيل اللاعب فى جميع الأحوال خلال المريكاتو الصيفي المقبل.

ولكن طلب مسئولي نابولي بشكل كامل، تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم الجاري للحفاظ على حالة التركيز للاعبيه، على أمل تحقيق المفاجأة والجمع بين لقبي الدوري الإيطالي ودوري الأبطال، للمرة الأولي فى تاريخ نجم الجنوب.