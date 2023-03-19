شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يطالب برحيل نجم الفريق فى الصيف.. مفاجأة كبري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يري ضرورة رحيل النجم الغيني نابي كيتا، نجم وسط ليفربول فى الصيف المقبل، وعدم تجديد تعاقده مع الريدز.

وأضافت التقارير، أن كلوب لا يرغب فى إستمرار اللاعب، ويريد بناء خط وسط فريقه بالكامل فى الوسط الجديد، حيث يري أن بقاء كيتا لن يضيف الكثير للفريق، بعد إصاباته المتكررة مع الفريق فى الآونة الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن اللاعب أيضا، لا يرغب فى تجديد تعاقده مع الليفر خلال المرحلة القادمة، بعدما دخلت المفاوضات مع اللاعب إلى طريق مسدود، والذي يرغب فى الخروج من الدوري الإنجليزي بصورة كبيرة.



كيتا يقترب من الدوري الإسباني

وأكدت بعض المصادر القريبة من اللاعب، أن وجهة كيتا القادمة ستكون صوب الدوري الإسباني، وتحديدا إلى برشلونة، والذي يضع اللاعب ضمن خياراته، لتعويض رحيل بوسكيتس المحتمل عن الفريق فى نهاية الموسم الجاري.



جوندوجان الأولوية داخل برشلونة

وتعد صفقة ألكاي جوندوجان الأولوية الكبري داخل برشلونة حاليا، ومن ثم يأتي كيتا، حيث سيكون من السهل إتمام الإتفاق مع الثنائي المخضرم فى نهاية الموسم، خاصة أن كلا اللاعبان سينتهي عقودهما فى الصيف الجاري.