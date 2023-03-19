انت الان تتابع خبر قبيل انطلاق "كلاسيكو الارض".. أنشيلوتي يقسو على هازارد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنشيلوتي في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، على حسابه ب"تويتر"،: "لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق للمشاركة".

وأضاف: "أنا هنا للفوز بالمباريات. أضع أفضل 11 لاعبا من أجل تحقيق الانتصار، ولا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره، الأمر يتعلق فقط بالأداء".

