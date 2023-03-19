انت الان تتابع خبر زيدان وشمخاني يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بـ"جريمة المطار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لـ الخليج 365، أن زيدان "استقبل اليوم الاحد الموافق 19 /3 /2023، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني".

وبحث اللقاء "اخر الاجراءات القضائية الخاصة باللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة المطار التي اسفرت عن استشهاد قادة النصر المهندس وسليماني ورفاقهم".



وقبل عامين، قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.