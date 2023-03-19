اخبار العالم

زيدان وشمخاني يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بـ"جريمة المطار"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر زيدان وشمخاني يبحثان الاجراءات القضائية الخاصة بـ"جريمة المطار" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمجلس القضاء ورد لـ الخليج 365، أن زيدان "استقبل اليوم الاحد الموافق 19 /3 /2023، امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني".

وبحث اللقاء "اخر الاجراءات القضائية الخاصة باللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة المطار التي اسفرت عن استشهاد قادة النصر المهندس وسليماني ورفاقهم".


وقبل عامين، قتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية في محيط مطار بغداد الدولي.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا