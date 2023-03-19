انت الان تتابع خبر روسيا توضح موقفها من الحرب مع اوكرانيا: لم نرغب بالمواجهة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بوتين في مقابلة لبرنامج على قناة "روسيا-1" التلفزيونية، رداً عن سؤال عما إذا كان من الضروري بدء العملية العسكرية الخاصة في عام 2014 لضم شبه جزيرة القرم: "انطلقنا من أننا سنتمكن من تسوية (الوضع) بالوسائل السلمية المطلقة، ولم نسعَ أبداً إلى أي نوع من المواجهة".وذكر أن موسكو لم تستطع رفض دعم سكان شبه جزيرة القرم في عام 2014 بعد تعرضهم للمضايقات من قبل من سمّاهم "النازيين".

وقال بوتين في المقابلة، الأحد: "لم نتمكن من رفض تقديم الدعم والحماية لسكان القرم، على وجه الخصوص بعد تعرضهم للمضايقات".

واكد بوتين: "لدينا الكثير للقيام به، على سبيل المثال، تطوير القوات البرية، و(في عام 2014) لم نكن نمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت، لكننا نمتلكها الآن، إلا أننا لا نقوم باستخدامها في الواقع كما نمتلك أنظمة حديثة أخرى".

ولأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن "الرئيس الروسي بوتين قام بزيارة مدينة ماريوبول، التي تسيطر عليها القوات الروسية في دونباس".

وعلّق الرئيس بوتين على زرع القوات الأوكرانية للألغام في المنشآت الطبية في ماريوبول بالقول: "الإنسان الطبيعي لا يتصرف هكذا"، فيما وعد "بتوسيع المناطق السكنية في المدينة".

وفي وقت لاحق، علق الكرملين بأن "زيارة بوتين إلى ماريوبول كانت عفوية"، مشيرا إلى أن "الرئيس الروسي "يخطط لزيارة مناطق روسيا المختلفة خلال الأسابيع المقبلة".

