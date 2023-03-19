شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يحرك شاحنات محملة بالمواد الغذائية فى مختلف المحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للدور المجتمعى لحزب حماة الوطن، انطلقت أولى قوافل طريق الخير محملة بآلاف الكراتين من المواد الغذائية لتوزيعها في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية قبل حلول شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المشاركة من حزب حماة الوطن في إطار المبادرة الرئاسية للحماية الاجتماعية "كتف في كتف"، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى إشارة انطلاق مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول أمس الجمعة، فى احتفالية باستاد القاهرة.

وتستهدف المبادرة توزيع 6 ملايين كرتونة غذائية بكافة محافظات الجمهورية تزامناً مع شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.























