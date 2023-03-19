شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يوزع 5 آلاف شنطة غذائية بالغربية ضمن "كتف فى كتف".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار المشاركة المجتمعية والتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، أعلن المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، رئيس لجنة حزب الوفد فى الغربية، بدء توزيع عدد 5 آلاف شنطة مواد غذائية، وذلك ضمن فعاليات مبادرتى "كتف فى كتف"، و"خيرك سابق"، والتى سبق وأعلن الجندى مشاركته فيها، سواء بالتعاون مع مقر حزب الوفد الرئيس بالقاهرة لتوزيع المواد الغذائية على المواطنين، أو توزيع المواد الغذائية على محدودى الدخل والأسر الفقيرة من أبناء دائرته بمحافظة الغربية.

ويأتى تحرك النائب حازم الجندى، بعد يومين فقط من إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى شارة البدء لانطلاق مبادرة "كتف فى كتف" بالمحافظات المختلفة، وذلك خلال احتفالية كبيرة باستاد القاهرة، والتى لاقت قبولا وترحيبا كبيرا لدى الشارع المصرى مع استقبال شهر رمضان الكريم.

وفى الوقت نفسه، سبق وأعلن المهندس حازم الجندى مشاركته فى الحملة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى تحت عنوان "خيرك سابق"، والتى انطلقت بمحافظات الجمهورية لدعم قرابة 5 ملايين أسرة مصرية من خلال ثلاثة مراحل، ويتم من خلالها توزيع "كارت الخير" على الأسر المستفيدة، وبهذا الكارت تستطيع الأسرة شراء مستلزماتها الغذائية الضرورية بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 500 جنيه، وكذلك توزيع شنط المواد الغذائية على الأسر المستحقة.

يوزع حازم الجندى خلال هذا الأسبوع عدد كبير من شنط المواد الغذائية على الأسر الفقيرة داخل محافظة الغربية فى محاولة للتخفيف عن غير القادرين وتحتوى الشنطة على كمية كبيرة من المواد الغذائية تصل إلى أكثر من 20 كيلو من مختلف المواد الأساسية بالشنطة الواحدة.







