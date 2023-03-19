شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق ودعم المزارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود العزب عضو مجلس النوب، أن القيادة السياسية تحاول رفع المعاناة عن الشعب المصرى، موضحا أن المشكلة فى التطبيق فعلى سبيل المثال هناك فئات كبيرة من الشعب يدفع ثمن قرارات الحكومة، وهناك موظفين مرتباتهم ضئيلة والمعاشات لا تتماشى مع موجة التضخم التى تخطت الـ50%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.

وأضاف العزب: صاحب المعاش لا يستطيع أن يوفى الفارق بين التضخم الحادث بين ما يحصل عليه ولا يستطيع تعويض الفارق، مطالبا الحكومة بإعادة هيكلة أجور العاملين فى الدولة وإعادة النظر فيما يحصل عليه الموظفين والعمال.

وهنأت مارثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أنه مع قدوم الشهر الكريم يمثل الحافز المقدم أمر هاما للتخفيف عن معاناة الشعب المصرى كما أشادت بمبادرة كتف فى كتف التى تأتى لمساعدة محدودى الدخل.

وطالبت محروس الحكومة بضرورة الاهتمام بضبط الأسواق فى مصر، كما لفتت إلى أن الأرقام الت تحدث فيما يتعلق بأجور الاطباء تنذر بالخطر مشددة على ضرورة الاهتمام بكادر المعلمين والعمل على حل مشاكلهم حتى لا تكون الحوافز مجرد استثناءات مادية، ومن ثم يصبح لها مردود إيجابى على الشعب المصرى.

وأكدت رانيا الجزايرلى، عضو مجلس النواب، أنه ليس كافيا أن يتعامل الطبيب فى مصر بهذا الشكل، خاصة وأن الأطباء يعملون فى ظروف صعبة للغاية فهم يعملون فى ظروف صعبة ولا يجدون أى عائد لمجهوداتهم كذلك تتحدث الحكومة عن الفاتورة الإلكترونية لتزيد الأعباء.

وقال أحمد دندش عضو مجلس النواب، إنه يتقدم بالشكر للحكومة على الاحساس بمعاناة الشارع المصرى، كما شدد على ضرورة النظر أيضا للعاملين بالقطاع الخاص .

وطالب دندش أن يكون هناك بعض الأسعار يرتفع أسعارها بشكل دورى مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على الأسعار.

فيما قالت صبورة السيد عضو مجلس النواب،: كل الشكر والتحية للقيادة السياسية على حزمة قرارات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم حزمة تساعد فى التخفيف على المواطنين والعمل على إحداث استقرار بالدولة كذلك التخفيف من حدة آثار الحرب الروسية الاقتصادية، كما شددت على ضرورة تشديد الرقابة على الأسعار.

وقال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، إنه لا يمكن أن ننكر عدم قدرة المواطن على مواجهة زيادة الأسعار مشددا على ضرورة أن تنظر الدولة نظرة أكثر موضوعية لبعض الفئات مثل الأطباء لأن عملهم هام ولهم دور مؤثر للغاية إذ ينبغى أن يتم إقرار بدل مخاطر لبعض العاملات فى الصحة من الممرضات وغيرهن.

أضاف أبو هميلة أنه يجب النظر إلى الفلاح المصرى باهتمام أكبر لما له دور رئيسى إذا أردنا تحقيق الاكتفاء وتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.