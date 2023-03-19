الكويت: المحكمة الدستورية تقرر بطلان مجلس الأمة 2022

قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الأحد ببطلان مجلس الامة 2022، وذلك لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020. وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الإنتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.



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