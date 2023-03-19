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يورجن كلوب يطلب طرد نابي كيتا من ليفربول

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محمد الفلاح - تتكاثر الأحاديث خلال الفترة الحالية عن مستقبل نادي ليفربول الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بعد التذبذب الذي حل على صفوف الفريق الأول لكرة القدم منذ انطلاق الموسم الجاري.  

يورجن كلوب يطلب طرد نابي كيتا من ليفربول

وكشف تقرير صحفي مساء اليوم الأحد، عن رغبة يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في طرد نابي كيتا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم.  

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب "ذا اثلتيك "فإن كلوب يرغب في التعاقد مع وسط ميدان جديد، وإبعاد العناصر القديمة بشكل نهائي، بعد المستوى السيئ الذي ظهروا به في الموسم الحالي.  

ويقدم الفريق موسم محبط بالنسبة للجماهير، حيث فشل الفريق في المنافسة على أي بطولة، بينما يصارع الريدز من أجل الحصول على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالعام المقبل.

موقف ليفربول في جدول ترتيب 2022/2023

يقع ليفربول ليفربول في المركز  السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بينما يقع أرسنال على الصدارة برصيد 66 نقطة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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