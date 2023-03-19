انت الان تتابع خبر كروس يعلق على وضع هازارد: لا مكان للشفقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال توني كروس، في تصريحات أبرزتها إذاعة "كوبي": "هازارد وضعه صعب بالطبع، لكن الشفقة لا مكان لها في كرة القدم، لا أعتقد أنه يعيش حياة سيئة، يمكنك أن تشعر بالأسف تجاه الأشخاص الذين يمرون بوقت أسوأ منه، الأمر لا يتعلق بالمال، أنا لا أشعر بالأسف تجاه أي شخص في عالم كرة القدم".وأضاف: "وضع هازارد معقد بالتأكيد، لقد مر وقت طويل على آخر مشاركة له، لكن في النهاية كل شخص مسؤول جزئيًّا عما يحدث معه، أنا أعرفه جيدًا، غالبًا ما نكون معًا. لكنني أشعر بالأسف تجاه الأشخاص الآخرين الذين يمرون بوقت سيئ للغاية وإيدين ليس واحدًا منهم".

من جانبه، رد أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، على تساؤل بشأن إمكانية الاعتماد على هازارد في الكلاسيكو، قائلا: "أنا لست هنا لأمنح كل لاعب دقائق، أنا هنا للفوز بالمباريات، لا أنظر إلى راتب اللاعب أو عمره، أنا أضع التشكيل للفوز في المباريات، لا شيء أكثر من ذلك".

ويعود آخر ظهور للجناح البلجيكي مع ريال مدريد للثالث من يناير الماضي عندما شارك لمدة 67 دقيقة أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا.

ومنذ ذلك الوقت، لازم هازارد مقاعد البدلاء في أغلب المباريات، فضلًا عن غيابه عن 6 أخرى بسبب الإصابات.

