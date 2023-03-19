انت الان تتابع خبر توقيع محضر أمني مشترك بين العراق وإيران.. هذا ما يتضمنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني والوفد المرافق له؛ للتباحث في العلاقات بين البلدين، والأوضاع الأمنية والسياسية في عموم المنطقة، وسبل تعزيز أمنها واستقرارها".وأكد رئيس مجلس الوزراء "موقف العراق الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ من دول الجوار، بالإضافة إلى رفضه القاطع على أن تكون أرض العراق مسرحاً لتواجد الجماعات المسلحة، أو أن تكون منطلقاً لاستهدافها، أو أيّ مساس بالسيادة العراقية".

وجرى استعراض "تقدّم اتفاق التفاهم الأخير المبرم بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية، وأكد السوداني في هذا الصدد، ترحيب العراق بهذا الاتفاق واستعداده لتقديم كل ما يعزز استقرار المنطقة".

وجدد شمخاني "شكره للدور العراقي على هذا المسار، كما نقل تحيّات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني، وتأكيده رغبة إيران في تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين".

وأضاف البيان، أنه "برعاية رئيس مجلس الوزراء، جرى توقيع محضر أمني مشترك بين البلدين، حيث وقّعه عن الجانب العراقي مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعن الجانب الإيراني علي شمخاني، ويتضمن المحضر التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين، وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدّة".

